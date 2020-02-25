تضاعف التكاليف
كشف المجلس خلال خلال عرض قدمه في اللقاء الذي عقده، أمس، مع وكيل أمين منطقة الرياض للخدمات المهندس محمد العقل، ومديري الإدارات التابعة للوكالة، عن تضاعف تكاليف إزالة المخلفات في الرياض عام 2019، مقارنة مع الأعوام الـ10 الماضية، والتي تم خلالها رفع 34 مليون م3 من المخلفات بتكلفة تقدر بـ399 مليون ريال، أي بمتوسط 3.99 ملايين ريال لكل عام، بينما جرى خلال عام 2019 إزالة 10 مليون م3 بمبلغ 77 مليون ريال.
مواقع المركبات
كان مجلس بلدي الرياض أوصى في جلسته الأخيرة، بأن تقوم الأمانة بحصر جميع مواقع المكبات المؤقتة، ونقاط تجمع النفايات داخل الأحياء في جميع نطاقات البلديات الفرعية بمدينة الرياض، وإيقاف العمل فيها واتخاذ الترتيبات اللازمة، لضمان عدم وجود هذه المكبات أو نقاط تجمع النفايات المؤقتة داخل الأحياء مستقبلا.
نفايات مدينة الرياض
12 مليون م3 كمية المخلفات المقدرة حاليا داخل النطاق العمراني
21 % فقط نسبة المخلفات التي ينقلها المقاولون
34 مليون م3 من المخلفات أزيلت خلال 10 سنوات
399 مليون ريال تكلفة إزالة المخلفات خلال السنوات الـ10 الماضية
77 مليون ريال تكلفة إزالة المخلفات خلال 2019
إنشاء مدفن هندسي في الدغم
كانت هذه تفاصيل خبر مقاولو الأمانة يتجاهلون نقل 79% من مخلفات الرياض للمدافن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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