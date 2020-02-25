متحدث أمن الدولة: أمن الحرمين إستراتيجية تنفرد بها المملكة

جاء ذلك في محاضرة «مهددات الأمن الوطني»، التي نظمتها جامعة أم القرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، أمس، في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالعابدية، بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل، ووكلاء الجامعة ووكيلات العمادات والكليات وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب وطالبات الجامعة.
واستعرض اللواء بسام عطية قضايا أمن المملكة والمتغيرات والتحديات المختلفة التي واجهتها خلال عقود متتالية، وتجسدت في مشاريع وخطط لها أذرع فاعلة في استهداف أمن دوت الخليج، مستعرضا الأطر الثابتة لحماية قيادة المملكة وأمنها من الإرهاب والتطرف والتجسس، في ظل الممارسات الممنهجة التي أسقطتها الدولة في جوانب عدة وفق رؤيتها في التعاطي مع هذه العمليات وصدها بتحليل المخططات المعادية.
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