متحدث أمن الدولة: أمن الحرمين إستراتيجية تنفرد بها المملكة

شدد المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة اللواء المهندس بسام عطية، على دور صناعة العقيدة الفكرية والمنهجية الإستراتيجية المعززة للأمن الوطني في التصدي للمستجدات المعادية، وتوحيد التوجهات والمواقف لبناء الذات الأمنية، مؤكدا تفرد المملكة بإستراتيجية أمن الحرمين الشريفين باعتبارها قيما وأخلاقيات يتوارثها أبناء دوت الخليج، إضافة إلى القيمة الحضارية والتاريخية للمملكة.

جاء ذلك في محاضرة «مهددات الأمن الوطني»، التي نظمتها جامعة أم القرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، أمس، في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالعابدية، بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل، ووكلاء الجامعة ووكيلات العمادات والكليات وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب وطالبات الجامعة.

واستعرض اللواء بسام عطية قضايا أمن المملكة والمتغيرات والتحديات المختلفة التي واجهتها خلال عقود متتالية، وتجسدت في مشاريع وخطط لها أذرع فاعلة في استهداف أمن دوت الخليج، مستعرضا الأطر الثابتة لحماية قيادة المملكة وأمنها من الإرهاب والتطرف والتجسس، في ظل الممارسات الممنهجة التي أسقطتها الدولة في جوانب عدة وفق رؤيتها في التعاطي مع هذه العمليات وصدها بتحليل المخططات المعادية.