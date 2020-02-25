بدر بن سلطان يطلع على مخرجات مدينة القلب الآمن

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، مديرَ الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل مطير.

واستمع إلى شرح عن مخرجات مبادرة مكة مدينة القلب الآمن، والتي أسهمت في تدريب 22 ألف متدرب ومتدربة، وتوعية 42 ألف شخص في الإنعاش القلبي، وتأهيل 2500 معلم ومعلمة ضمن برنامج مسعف في كل مدرسة. وحسب الدكتور مطير، فإن المبادرة هدفت إلى تأهيل عدد من أهالي مكة المكرمة وزوار الحرم المكي، ومنسوبي القطاعات غير الصحية ذات العلاقة، لإجراء الإسعافات الأولية لمصابي النوبات القلبية، وربطهم بالمراكز الطبية مباشرة.

كما استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، عددا من العلماء والمشايخ وأهالي مكة المكرمة.