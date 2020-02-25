تقنية تنومة تختتم برنامج الصحة والسلامة المهنية

اختتمت الكلية التقنية بتنومة البرامج والمبادرات الخاصة بأسبوع الصحة والسلامة المهنية على مستوى المنشآت التدريبية بمنطقة عسير، والتي تأتي بناء على توجيهات سعادة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي، ونظرا لما توليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من اهتمام بسلامة منسوبيها، فقد نفذت الكلية دورة الإسعافات الأولية، وكذلك تنفيذ خطة إخلاء وهمي في حال حدوث طارئ بمشاركة مركز الدفاع المدني بمحافظة تنومة، كما تم إقامة دورة في استخدام طفايات الحريق والتعامل الأمثل مع الحرائق. إضافة إلى ذلك قام مشرف الصحة والسلامة المهنية بالكلية محمد الأحمري، يرافقه بعض متدربي الكلية بتنفيذ حملة تبرع بالدم بمستشفى بللسمر العام، كذلك تم تنفيذ مبادرة «امش30» والتي تهدف إلى نشر ثقافة المشي وتعزيز الصحة العامة، كما استقبلت الكلية شركة دائرة التحكم للأمن والسلامة لاختبار وفحص أنظمة الأمن والسلامة ونظام إطفاء الحريق بالكلية، واختتم أسبوع الصحة والسلامة المهنية بإقامة محاضرة توعوية عن فيروس كورونا الجديد، وكذلك عن مرض السرطان.



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