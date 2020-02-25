عاجل-تعليق الدراسة في القصيم وعنيزة والرس والبكيرية والمذنب

وجه مديرو إدارات التعليم بالقصيم وعنيزة والرس والمذنب والبكيرية، بتعليق الدراسة، غدا الأربعاء، لجميع مراحل التعليم العام، وذلك بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حول الظروف المناخية الحالية، المؤثرة على البيئة المدرسية وحرصاً على سلامة الجميع.
كما وجه مدير جامعة القصيم، بتعليق الدراسة ليوم غد الأربعاء، في جميع كليات وفروع الجامعة. نظراً لما تمر به المنطقة من موجة غبار، وبناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
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