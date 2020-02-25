سياسي / مقتل 19 مدنياً في قصف لقوات النظام في شمال غرب سوريا



بيروت 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

قتل 19 مدنياً بينهم ثمانية أطفال على الأقل الثلاثاء في قصف جوي وصاروخي شنته قوات نظام الأسد في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الغارات الجوية في ريف إدلب الشمالي أسفرت عن مقتل عشرة مدنيين بينهم ستة أطفال في مدينة معرة مصرين وثلاثة مدنيين بينهم طفل في بلدة بنش.

وأضاف أن القصف الصاروخي والجوي أودى بحياة ستة مدنيين في مدينة إدلب، مركز المحافظة بينهم ثلاثة مدرسين وطالبة بعدما طال القصف مدارس عدة.

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22:39ت م

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