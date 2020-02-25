السعودية اليوم / إحباط عملية هجرة غير شرعية جنوب تونس



تونس 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

تمكنت قوات حرس الحدود بمدينة صفاقس جنوب تونس من إحباط عملية هجرة غير شرعية ل 62 شخصاً نحو السواحل الأوروبية .

وأضاف بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم أنه أوقف المهاجرين غير الشرعيين الحاملين لجنسيات إفريقية مختلفة، خلال استعدادهم للمشاركة في عملية الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أنه أحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

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22:38ت م

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