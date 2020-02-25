السعودية اليوم / الكويت تعلن وقف جميع الرحلات الجوية مع سنغافورة واليابان



الكويت 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم وقف جميع الرحلات الجوية مع سنغافورة واليابان في الوقت الراهن بناء على تعليمات وزارة الصحة إثر تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال الطيران المدني الكويتي في بيان صحفي إن "أي مواطن كويتي قادم من إحدى هاتين الدولتين سيخضع للحجر الصحي" في حين "سيتم منع جميع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة وتواجدوا في سنغافورة واليابان خلال الأسبوعين الماضيين من دخول البلاد".

وأوضحت أنه "سيتم إيقاف إصدار سمات دخول للقادمين إلى البلاد من هاتين الدولتين فضلاً عن منع نقل ركاب الترانزيت القادمين منهما".

وأشارت إلى التعميم على جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي بالاستعجال في تقديم قائمة الركاب (منفيست) وجميع المعلومات الخاصة بالمسافرين على متن رحلاتها وتسليمها إلى وزارة الداخلية حين الطلب منها.

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22:37ت م

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