السعودية اليوم / جامعة القصيم تعلق الدراسة غداً



بريدة 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

وجه معالي مدير جامعة القصيم‬ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود بتعليق الدراسة ليوم غد الأربعاء في جميع كليات وفروع الجامعة نظراً لما تمر به منطقة القصيم من موجة غبار، وبناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وحرصاً على سلامة الطلاب .

// انتهى //

22:35ت م

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