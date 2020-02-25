السعودية اليوم / السيرة الذاتية لمعالي الأستاذ أحمد الخطيب الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه وزيراً للسياحة



الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

فيما يلي السيرة الذاتية لمعالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه وزيراً للسياحة .

يمتلك معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب ما يزيد عن 25 عاماً من الخبرة في قطاعي الاستثمار والخدمات المالية، قام خلالها بإنشاء وإدارة وإعادة هيكلة عدد من الهيئات الحكومية والشركات.

ويُعرف عن معاليه قدرته على قيادة التحول المؤسسي وترجمة وتحقيق الرؤى المستقبلية بكفاءة وفعالية.

المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود.

- دبلوم في إدارة الثروات من جامعة دالهاوسي في كندا.

المناصب الحالية:

- رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية.

- رئيس برنامج جودة الحياة.

- رئيس مجلس إدارة الشركة

- وزير السياحة.

- عضو وأمين عام شركة وسط جدة الجديد.

- عضو وأمين عام مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية.

- مستشار سمو وزير الدفاع.

- مستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي.

- عضو وأمين عام مجلس إدارة القدية.

العضويات:

- عضو مجلس إدارة في صندوق الاستثمارات العامة.

- عضو مجلس إدارة في الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

- عضو مجلس إدارة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي.

- عضو مجلس إدارة في شركة نيوم.

- عضو مجلس إدارة في شركة البحر الأحمر.

- عضو في مجلس صندوق التنمية الوطني.

المناصب السابقة:

- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

- وزير الصحة.

- أسس شركة جدوى للاستثمار.

- مستشار لسمو ولي العهد في الديوان الملكي.

- تأسيس إدارة استثمارات العملاء في بنك الرياض.

- تأسيس المصرفية الإسلامية - أمانة - بنك ساب.

- المدير العام للخدمات الخاصة في بنك ساب.

// انتهى //

22:33ت م

0362



الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسفيما يلي السيرة الذاتية لمعالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه وزيراً للسياحة .يمتلك معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب ما يزيد عن 25 عاماً من الخبرة في قطاعي الاستثمار والخدمات المالية، قام خلالها بإنشاء وإدارة وإعادة هيكلة عدد من الهيئات الحكومية والشركات.ويُعرف عن معاليه قدرته على قيادة التحول المؤسسي وترجمة وتحقيق الرؤى المستقبلية بكفاءة وفعالية.المؤهلات العلمية:- بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود.- دبلوم في إدارة الثروات من جامعة دالهاوسي في كندا.المناصب الحالية:- رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية.- رئيس برنامج جودة الحياة.- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية.- وزير السياحة.- عضو وأمين عام شركة وسط جدة الجديد.- عضو وأمين عام مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية.- مستشار سمو وزير الدفاع.- مستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي.- عضو وأمين عام مجلس إدارة القدية.العضويات:- عضو مجلس إدارة في صندوق الاستثمارات العامة.- عضو مجلس إدارة في الهيئة العامة للصناعات العسكرية.- عضو مجلس إدارة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي.- عضو مجلس إدارة في شركة نيوم.- عضو مجلس إدارة في شركة البحر الأحمر.- عضو في مجلس صندوق التنمية الوطني.المناصب السابقة:- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.- وزير الصحة.- أسس شركة جدوى للاستثمار.- مستشار لسمو ولي العهد في الديوان الملكي.- تأسيس إدارة استثمارات العملاء في بنك الرياض.- تأسيس المصرفية الإسلامية - أمانة - بنك ساب.- المدير العام للخدمات الخاصة في بنك ساب.// انتهى //22:33ت م0362

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