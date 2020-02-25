السعودية اليوم / الوزير الخطيب يشكر القيادة على الثقة الملكية بتعيينه وزيراً للسياحة



الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

رفع معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال معاليه : إن صدور قرار القيادة بتحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة جاء متسقاً مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة، مؤكداً أن القيادة وفرت كل الممكنات التي نحتاج لها في الوزارة من أجل أن تتحول السياحة في بلادنا إلى مصدر رئيس للدخل وللتوظيف، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح معالي وزير السياحة أن الإستراتيجية الوطنية للسياحة تهدف لتوفير منظومة متكاملة من الخدمات والعروض للسياح، إضافة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الحاليين والجدد، وهذا من شأنه أن يرفع عدد الوظائف في قطاع السياحة إلى مليون و600 ألف وظيفة، ويزيد الناتج المحلي إلى 10% بحلول 2030.

وقال : سنلمس قريباً مخرجات مهمة فيما يخص الاستثمار في السياحة، معتبراً أن العنصر الأساس هم أبناء وبنات هذا الوطن، الذين سيتم تدريبهم من أجل الانخراط في هذا المجال المهم، وهذا الأمر سيسهم في تقديم صورة إيجابية عن المملكة، مضيفاً أن بلادنا تزخر بالكثير من الوجهات السياحية التي تؤهلها لأن تكون في صدارة الوجهات العالمية وهذا ما نعمل عليه.

ودعا الخطيب في ختام تصريحه الله أن يحفظ هذا الوطن وقيادته وشعبه، وأن يحقق الآمال والتطلعات .

// انتهى //

22:27ت م

0361



الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسرفع معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على هذه الثقة الغالية بتعيينه وزيراً للسياحة، سائلاً المولى أن يكون عوناً له في هذه المهمة الجليلة.وقال معاليه : إن صدور قرار القيادة بتحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة جاء متسقاً مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة، مؤكداً أن القيادة وفرت كل الممكنات التي نحتاج لها في الوزارة من أجل أن تتحول السياحة في بلادنا إلى مصدر رئيس للدخل وللتوظيف، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.وأوضح معالي وزير السياحة أن الإستراتيجية الوطنية للسياحة تهدف لتوفير منظومة متكاملة من الخدمات والعروض للسياح، إضافة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الحاليين والجدد، وهذا من شأنه أن يرفع عدد الوظائف في قطاع السياحة إلى مليون و600 ألف وظيفة، ويزيد الناتج المحلي إلى 10% بحلول 2030.وقال : سنلمس قريباً مخرجات مهمة فيما يخص الاستثمار في السياحة، معتبراً أن العنصر الأساس هم أبناء وبنات هذا الوطن، الذين سيتم تدريبهم من أجل الانخراط في هذا المجال المهم، وهذا الأمر سيسهم في تقديم صورة إيجابية عن المملكة، مضيفاً أن بلادنا تزخر بالكثير من الوجهات السياحية التي تؤهلها لأن تكون في صدارة الوجهات العالمية وهذا ما نعمل عليه.ودعا الخطيب في ختام تصريحه الله أن يحفظ هذا الوطن وقيادته وشعبه، وأن يحقق الآمال والتطلعات .// انتهى //22:27ت م0361

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