السعودية اليوم / انطلاق برنامج " الرعاية النفسية والاجتماعية للطلبة الموهوبين" بتعليم جازان



جيزان 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

افتتح المدير العام للتعليم بجازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي اليوم فعاليات البرنامج التدريبي " الرعاية النفسية والاجتماعية للطلبة الموهوبين " الذي تنظمه وزارة التعليم ويستضيفه تعليم جازان لمدة يومين, بحضور مشرف عام الموهوبين بوزارة التعليم عبدالله الهذلي ومشاركة مشرفي ومشرفات الموهوبين والموهوبات بإدارات المنطقة الجنوبية، وذلك بمركز القيادات بمدينة جيزان.

وأكد المساعد للشؤون التعليمية بتعليم جازان ياسر دويري في كلمته أن الموهوبين والموهوبات يمثلون الرصيد الثمين لبلادنا الغالية، مشيراً لأهمية البرنامج التدريبي وانعكاسه على تنمية مواهب الطلاب والطالبات ورعايتها حيث أن اكتشاف المواهب يمثل الخطوة الأولى وتتبعها خطوات عدة لصقل هذه المواهب، وتأتي في مقدمتها توفير الرعاية لهم للاستفادة من مواهبهم في بناء الوطن وتقدمه.

من جانبه قدم مشرف عام الموهوبين بوزارة التعليم عبدالله الهذلي شكره لتعليم جازان على استضافته للبرنامج، مثمناً للجميع مشاركتهم في البرنامج الذي يأتي ضمن جهود وزارة التعليم في دعم الموهوبين والموهوبات وتقديم خدمات تعليمية وتربوية متميزة لهم.

وتضمن البرنامج في يومه الأول استعراض عدد من المحاور منها أساسيات ومبادئ رعاية الموهوبين, والمناهج وطرق التدريس, والبرامج الإضافية الخاصة, والمشكلات الشائعة التي تواجه الموهوبين وأبعاد الموهبة, والعديد من المحاور المتخصصة.

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22:14ت م

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