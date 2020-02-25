السعودية اليوم / اختتام فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للمرأة العسكرية بالأردن



عمّان 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

اختتمت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للمرأة العسكرية والنوع الاجتماعي في القطاع الأمني، بمشاركة ممثلي قيادات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والأمم المتحدة، والأجهزة الأمنية الأردنية.

ويهدف المؤتمر - الذي استمر يومين - إبراز دور المرأة العسكرية وزيادة التعاون ما بين حلف الناتو والدول الصديقة والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية الأردنية، وصولاً بها إلى المراكز القيادية وموقع صنع القرار ، إضافة إلى الاستمرار في رفع مستوى الوعي بمفهوم النوع الاجتماعي لدى مرتبات القطاع العسكري والأمني من خلال عقد المزيد من ورشات العمل والندوات التوعوية.

// انتهى//

22:10ت م

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