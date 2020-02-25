

بريدة 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

وجه المدير العام لتعليم منطقة القصيم محمد الفريح، بتعليق الدراسة ليوم غد الأربعاء في جميع مدارس المنطقة، بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حول الظروف المناخية التي تشهدها منطقة القصيم والمؤثرة على البيئة المدرسية وحرصاً على سلامة الجميع .

// انتهى //

21:55ت م

0354





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليق الدراسة بتعليم القصيم غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.