السعودية اليوم / تعليق الدارسة في جميع مدارس التعليم العام بمحافظة الدوادمي غداً



الدوادمي 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

أعلنت إدارة التعليم في محافظة الدوادمي عن تعليق الدراسة غداً في جميع مدارس التعليم العام بالمحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها.

وأوضح مدير إدارة التعليم في محافظة الدوادمي عبد الله بن حمد السبيعي أن تعليق الدراسة في مدارس المحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها جاء نتيجة التقلبات الجوية، وبناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأفاد بأن إدارة التعليم تضع سلامة أبنائها الطلاب والطالبات ضمن أولوياتها.

21:55ت م

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