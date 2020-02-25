شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة في القصيم والدوادمي.. غداً والان نبدء بالتفاصيل
كما أعلنت إدارة التعليم في محافظة الدوادمي عن تعليق الدراسة غداً في جميع مدارس التعليم العام بالمحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها.
وأوضح مدير إدارة التعليم في محافظة الدوادمي عبد الله بن حمد السبيعي أن تعليق الدراسة في مدارس المحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها جاء نتيجة التقلبات الجوية، وبناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
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