شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة في القصيم والدوادمي.. غداً والان نبدء بالتفاصيل

وجه المدير العام لتعليم منطقة القصيم محمد الفريح، بتعليق الدراسة غدا الأربعاء، في جميع مدارس المنطقة، بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حول الظروف المناخية التي تشهدها منطقة القصيم والمؤثرة على البيئة المدرسية وحرصاً على سلامة الجميع.

كما أعلنت إدارة التعليم في محافظة الدوادمي عن تعليق الدراسة غداً في جميع مدارس التعليم العام بالمحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها.

وأوضح مدير إدارة التعليم في محافظة الدوادمي عبد الله بن حمد السبيعي أن تعليق الدراسة في مدارس المحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها جاء نتيجة التقلبات الجوية، وبناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.