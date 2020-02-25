فيديو.. مفاجأة بشأن خاطفة الدمام وعلاقتها بالسائق اليمني!

2020-02-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الصحفية والكاتبة سحر أبو شاهين تفاصيل أشهر عملية خطف أطفال في المملكة، قضية مخطوفي الدمام، ودوافع المتهمة لعملية الخطف.

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وقالت أبو شاهين في مداخلة إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: إن المتهمة في قضية مخطوفي الدمام لا تواجه تهمة الخطف فقط، بل تواجه عدة تهم مرتبطة بمجموعة من الجرائم الكبرى، متابعةً أن الفئة المتعاطفة مع المتهمة في القضية تتناقص يوميًّا مع تكشف المزيد من المعلومات حول القضية، وربما كان التعاطف مبني على مشاعر الأبناء المشوشة بعد أن أظهروا حبهم للمرأة.

وتابعت الكاتبة أن المتهمة في القضية تنقلت بالأطفال بين الأحياء، وعلمتهم عدم الحديث عن الأسرة لدرجة أن أصدقاء كل شاب لم يعرفوا أبدًا أن له إخوة، كاشفةً أن المتهمة تزوجت وانفصلت أكثر من مرة، والسائق اليمني المقبوض عليه متزوج منها بشكل غير رسمي.

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