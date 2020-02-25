تعليق الدراسة غدًا في عفيف والقويعية والمجمعة

2020-02-25

متابعات الخليج 365 - عفيف

أعلنت إدارة تعليم عفيف تعليق الدراسة في جميع مدارس المنطقة يوم غد الأربعاء؛ بناءً على التحذير الصادر من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، ولما قد يترتب عليه من آثار وبناءً على ما رأت لجنة تعليق الدراسة، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات.

كما أعلنت إدارة تعليم القويعية تعليق الدراسة يوم غد في جميع مدارس المحافظة بناءً على التحذير الصادر من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، ولما قد يترتب عليه من آثار وبناءً على ما رأت اللجنة المركزية على مستوى المحافظة، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات.

ونظرًا للحالة الجوية التي شهدتها منطقة الجوف هذا اليوم من أمطار غزيرة وما نتج عنها من تجمعات للمياه تعيق الحركة وبناء على ما رأته لجنة تعليق الدراسة بالقريات؛ فقد وجه مدير التعليم محمد الثبيتي بتعليق الدراسة يوم غد الأربعاء بجميع مدارس تعليم القريات والقرى التابعة لها.

Advertisements

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت عدد من إدارات التعليم في بعض المناطق تعليق الدراسة غدًا؛ بسبب تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بشأن الأحوال الجوية غير المستقرة.

وأكدت إدارة التعليم في القصيم أنه تم تعليق الدراسة في جميع المدارس يوم غد الأربعاء؛ بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حول الظروف المناخية الحالية المؤثرة على البيئة المدرسية، وحرصًا على سلامة الجميع.

كما أعلن تعليم عنيزة أيضًا تعليق الدراسة بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الظروف المناخية الحالية على المنطقة والآثار المترتبة على ذلك، وحرصًا على سلامة الجميع وجودة البيئة المدرسية المناسبة.

‏وفي الغاط، تم تعليق الدراسة أيضًا في جميع مدارس المحافظة (بنين- بنات)، وذلك بعد ما تم نشره عبر موقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن موجة الغبار التي تجتاح المحافظة.

ونظرًا للحالة الجوية الحالية وموجة الغبار الكثيفة وجه أيضًا مدير تعليم المجمعة، يوسف الملحم، بتعليق الدراسة غدًا في جميع المدارس بنين وبنات، وحرصًا على سلامة الجميع.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر