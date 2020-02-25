- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم الملحق الثقافي بالجزائر لـ”المواطن”: إنشاء لجنة لإعداد وتنظيم الفعاليات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الملحق الثقافي بالجزائر لـ”متابعات الخليج 365”: إنشاء لجنة لإعداد وتنظيم الفعاليات
ضمن تفعيل العلاقات السعودية الجزائرية واستقطاب المثقفين
متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي
تواصل الملحقية الثقافية التابعة لسفارة خادم الحرمين الشريفين بالجزائر فعاليات الصالون الثقافي بالمدرسة السعودية، للشهر الثاني على التوالي، بحضور نخبة من الإعلاميين والمثقفين من الجزائريين والجزائريات.
وقال الملحق الثقافي بالجزائر ناصر البقمي في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن هذه الفعاليات تأتي ضمن تفعيل العلاقات السعودية الجزائرية واستقطاب الشعراء والشاعرات والمثقفين والمثقفات في برنامج الصالون الشهري، والذي يقام بديوانية السفارة ومقرها المدرسة السعودية بالجزائر.
وأشار البقمي إلى أنه في هذا الشهر كان موضوع الصالون عن دور المملكة في تعليم اللغة العربية بالجزائر، حيث قدم وكيل المدرسة السعودية عبدالرحمن الغبيشي مشاركة عن دور المدرسة في افتتاح مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها والذين وصلوا إلى أكثر من ألف طالب، كما عرج الغبيشي إلى دور المملكة فيما قبل افتتاح المدرسة السعودية، إضافة إلى الاستماع إلى بعض نماذج من المعلمين تحدثوا عن تجاربهم في تعليم اللغة العربية، وقد تم فتح الباب للنقاش والمشاركة بحضور القائد التربوي بجاد الرويس وعدد من المثقفين والمثقفات.
وأضاف الملحق الثقافي أنه تم تكوين لجنة ثقافية ستقوم على إعداد وتنظيم الفعاليات بشكل أوسع وتناقش موضوعات تهم البلدين الشقيقين.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الملحق الثقافي بالجزائر لـ”المواطن”: إنشاء لجنة لإعداد وتنظيم الفعاليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.