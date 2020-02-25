الملحق الثقافي بالجزائر لـ”المواطن”: إنشاء لجنة لإعداد وتنظيم الفعاليات

2020-02-25

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي

تواصل الملحقية الثقافية التابعة لسفارة خادم الحرمين الشريفين بالجزائر فعاليات الصالون الثقافي بالمدرسة السعودية، للشهر الثاني على التوالي، بحضور نخبة من الإعلاميين والمثقفين من الجزائريين والجزائريات.

وقال الملحق الثقافي بالجزائر ناصر البقمي في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن هذه الفعاليات تأتي ضمن تفعيل العلاقات السعودية الجزائرية واستقطاب الشعراء والشاعرات والمثقفين والمثقفات في برنامج الصالون الشهري، والذي يقام بديوانية السفارة ومقرها المدرسة السعودية بالجزائر.

Advertisements

وأشار البقمي إلى أنه في هذا الشهر كان موضوع الصالون عن دور المملكة في تعليم اللغة العربية بالجزائر، حيث قدم وكيل المدرسة السعودية عبدالرحمن الغبيشي مشاركة عن دور المدرسة في افتتاح مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها والذين وصلوا إلى أكثر من ألف طالب، كما عرج الغبيشي إلى دور المملكة فيما قبل افتتاح المدرسة السعودية، إضافة إلى الاستماع إلى بعض نماذج من المعلمين تحدثوا عن تجاربهم في تعليم اللغة العربية، وقد تم فتح الباب للنقاش والمشاركة بحضور القائد التربوي بجاد الرويس وعدد من المثقفين والمثقفات.

وأضاف الملحق الثقافي أنه تم تكوين لجنة ثقافية ستقوم على إعداد وتنظيم الفعاليات بشكل أوسع وتناقش موضوعات تهم البلدين الشقيقين.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر