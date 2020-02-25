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تعطيل الدوام في 8 محافظات عراقية بسبب كورونا
بعد تشخيص إصابة 4 أفراد بالفيروس
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت 8 محافظات عراقية، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام في المؤسسات العامة لفترات مختلفة؛ بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد أن تم تشخيص إصابة 4 أفراد بالفيروس في البلاد.
وقررت محافظات النجف وكركوك وديالى وصلاح الدين وأربيل ودهوك والسليمانية ونينوى، تعطيل الدوام لفترات مختلفة عقب الإعلان عن إصابات بفيروس كورونا في العراق، بحسب مراسل “سكاي نيوز عربية”.
ويأتي قرار تعليق الدوام لفترات مختلفة، بعد إعلان وزارة الصحة العراقية تشخيص إصابة أربعة مواطنين من عائلة واحدة عائدة من إيران بفيروس كورونا المستجد في محافظة كركوك الواقعة في شمال البلاد.
ووفقًا لبيان الوزارة، فقد “تم تطبيق الحجر الصحي على العائلة والفحص الطبي من قبل الأجهزة الطبية والصحية المختصة، وأظهرت نتائج التحليل إصابة تلك العائلة بفيروس كورونا المستجد”.
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