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رسالة تهديد تغلق مدرسة في ألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - جوتينجن ألغت مدرسة ثانوية حصصها الدراسية أمس عقب تلقيها رسالة تهديدية من مجهول. Advertisements وذكرت الشرطة أنه تم فرض طوق أمني حول المدرسة. ولم تعلن الشرطة حتى الآن مضمون الرسالة الالكترونية التهديدية لأسباب تتعلق بالتحقيقات. ومن المنتظر أن يعلن وزير الداخلية المحلي بولاية سكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس، تفاصيل عن التهديد الهجومي في جوتينجن في وقت لاحق، حسبما ذكرت رئيسة البرلمان المحلي للولاية، جابريله أندريتا.



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