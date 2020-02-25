محمد بن مسعود - الدمام - الدوادمي: تعليق الدراسة غداً في جميع مدارس المحافظة بسبب الغبار فهد الغبيوي الخليج 365 2020-02-25 وجه مدير تعليم الدوادمي عبدالله بن حمدالسبيعي، بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء ٢ / ٧ / ١٤٤١هـ في جميعمدارس المحافظة بسبب موجة الغبار التي تشهدها المنطقة. وأوضحت "الإدارة" أن ذلك يأتي بناءً على التحذير الصادر من هيئةالأرصاد وحماية البيئة ولما قد يترتب عليه من آثار وما رأت اللجنة المركزيةعلى مستوى المحافظة،وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات. 25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 09:31 PM اخر تعديل 25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 Advertisements 09:44 PM استناداً لتحذير هيئة الأرصاد وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات استناداً لتحذير هيئة الأرصاد وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات وجه مدير تعليم الدوادمي عبدالله بن حمدالسبيعي، بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء ٢ / ٧ / ١٤٤١هـ في جميعمدارس المحافظة بسبب موجة الغبار التي تشهدها المنطقة. وأوضحت "الإدارة" أن ذلك يأتي بناءً على التحذير الصادر من هيئةالأرصاد وحماية البيئة ولما قد يترتب عليه من آثار وما رأت اللجنة المركزيةعلى مستوى المحافظة،وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات. ، الدوادمي: تعليق الدراسة غداً في جميع مدارس المحافظة بسبب الغبار ،

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