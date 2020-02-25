السعودية | الأمير عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تكريم المتقاعدين بوزارة الداخلية

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بما قدمه منسوبو وزارة الداخلية المتقاعدين خلال فترة عملهم .

وقال سموه في حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية لعامي 1440 – 1441، الذي أقيم في الوزارة اليوم ” يسعدني أن أكون بينكم اليوم ويسرني أن اتقدم لكم جميعا بالشكر والعرفان لجهودكم التي قدمتموها في الوزارة والقطاعات الأمنية أثناء عملكم، حيث كان لتلك الجهود إسهاما مقدرا في تطوير منظومة العمل الأمني في المملكة “.

وأضاف سموه :” أن التقاعد ليس إلا بداية لمرحلة جديدة من العطاء استمرارا لما قدمتموه للوطن بوفاء وإخلاص”، سائلا الله تعالى أن يوفقهم وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.

وكان اللواء المهندس منصور بن سلطان التركي قد ألقى كلمة المتقاعدين، ثمن في مطلعها رعاية سمو وزير الداخلية لهذه المناسبة، مؤكداً أنهم يغادرون ميدان العزة والشرف مرفوعي الرأس بما تنعم به بلادنا من أمن وأمان واستقرار بدعم ومتابعة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وبقيادة سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود لمنظومة العمل الأمني التي تحفل بالكفاءات الشابة وأثبتت كفاءتها وقدرتها للمحافظة على ما تحقق من منجزات أمنية والارتقاء بها إلى المستوى الذي تتطلع إليه القيادة الحكيمة.

وأكد اللواء التركي استعدادهم دوماً لتلبية النداء مع رجال الأمن والمحافظة على هذا الإرث الأمني العظيم الذي أسسه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ وثبتّه أبناءه وأحفاده البررة من بعده”.

حضر الحفل عدد من أصحاب السمو والمعالي وقادة القطاعات الأمنية.

