شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليق الدراسة».. عاصفة رملية تجتاح النعيرية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

ضربت عاصفة رملية محافظة النعيرية، مساء اليوم الثلاثاء، وحدّت هذه العاصفة من مدى الرؤية الأفقية إلى مسافة قريبة جدا، فيما اضطر قائدو المركبات إلى استخدام الإضاءات التحذيرية والسير على نحو قليل من السرعة؛ تفاديا لوقوع أي حوادث مرورية جراء انعدام الرؤية.

كما دفعت العاصفة الرملية إلى إعلان تعليق الدراسة، غدًا الأربعاء، في بعض المدارس بالمحافظة، تحسبا لاستمرار موجة الغبار وحفاظا على سلامة أبنائنا الطلاب.

وكانت العاصفة قد ضربت محافظة حفر الباطن اليوم الثلاثاء، وغطت الأجواء وحدت من مدى الرؤية الأفقية كذلك، فيما طالت الموجة منطقة السالمي الكويتية الموالية للحدود السعودية من جهة حفر الباطن، وبدأت الأجواء أكثر تأثرا بهذه الموجة.