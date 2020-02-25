شكرا لقرائتكم خبر عن رفع أضرار المد البحري في جدة والان نبدء بالتفاصيل

تباشر أمانة جدة إجراءات رفع اضرار المد البحري ، الذى كان قد أعلنت عنه هيئة الارصاد وقالت أن هناك ‏منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا يمر على غرب المملكة تسبب في تكون السحب الممطرة على جدة، وتبعه دخول مرتفع جوي مع هواء بارد مندفع برياح شديدة مما تسبب في ارتفاع الموج، وهو ماتوقعته الهيئة منذ السبت الماضي وأصدرت تقريرا بشأنه وكانت إدارة مرور جدة قد قررت تحويل الحركة المرورية مؤقتًا من طريق الكورنيش إلى الطرق البديلة بسبب ارتفاع أمواج البحر.

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