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أول إصابة بـ كورونا في سويسرا والكويت تسجل زيادة جديدة
ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بحسب كونا إلى تسع حالات
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت سويسرا عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في منطقة كانتون تيتشينو على الحدود مع إيطاليا.
وقال المكتب الفدرالي للصحة العامة في بيان اليوم إن المصاب رجل سبعيني زار مؤخرا مدينة ميلانو في شمال إيطاليا حيث أصيب بالوباء, ونقل إلى المستشفى وعزل ووضعه الصحي جيد.
كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى تسع حالات.
وقالت الصحة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الحالة الجديدة المصابة بالفيروس لمواطنة كانت ضمن المسافرين القادمين من إيران ممن كانوا في الحجر الصحي.
وأوضحت أن “الحالات التسع المصابة في حالة مستقرة ويجرى تطبيق البروتوكولات المعتمدة في العزل وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)”.
وجددت تأكيدها على اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة في مواجهة انتشار الفيروس.
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