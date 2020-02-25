تعليق الدراسة غدًا في القصيم وعنيزة والغاط والمجمعة بسبب الطقس

2020-02-25

متابعات الخليج 365 - القصيم

أعلنت عدد من إدارات التعليم في بعض المناطق تعليق الدراسة غدًا؛ بسبب تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بشأن الأحوال الجوية غير المستقرة.

وأكدت إدارة التعليم في القصيم أنه تم تعليق الدراسة في جميع المدارس يوم غد الأربعاء بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حول الظروف المناخية الحالية المؤثرة على البيئة المدرسية وحرصًا على سلامة الجميع.

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كما أعلن تعليم عنيزة أيضًا تعليق الدراسة بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الظروف المناخية الحالية على المنطقة والآثار المترتبة على ذلك، وحرصًا على سلامة الجميع وجودة البيئة المدرسية المناسبة.

‏وفي الغاط، تم تعليق الدراسة أيضًا في جميع مدارس المحافظة (بنين- بنات)، وذلك بعد ما تم نشره عبر موقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن موجة الغبار التي تجتاح المحافظة.

ونظرًا للحالة الجوية الحالية وموجة الغبار الكثيفة وجه أيضًا مدير تعليم المجمعة، يوسف الملحم، بتعليق الدراسة غدًا في جميع المدارس بنين وبنات، وحرصًا على سلامة الجميع.

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