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وفاة نجمة السينما الصامتة بيبي بيجي

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وفاة نجمة السينما الصامتة بيبي بيجي
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- بواسطة أيمن الوشواش - توفيت الأمريكية ديانا سيرا كاري، النجمة الطفلة في أفلام السينما الصامتة، والتي كانت معروفة وقتها باسم «بيبي بيجي»، عن عمر ناهز 101 عام.

وأفاد الموقع الالكتروني لصحيفة «ذا هوليوود ريبوتر» بأن كاري توفيت أمس الأول في جوستين بكاليفورنيا، بحسب ما ذكرته رينا كين، المسؤولة في متحف «نايلز ايساناي سايلنت» السينمائي.

وشاركت كاري خلال الفترة بين عام 1921 و1924، في 150 فيلما قصيرا، وعدد قليل من الأفلام الشهيرة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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