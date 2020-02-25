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وفاة نجمة السينما الصامتة بيبي بيجي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توفيت الأمريكية ديانا سيرا كاري، النجمة الطفلة في أفلام السينما الصامتة، والتي كانت معروفة وقتها باسم «بيبي بيجي»، عن عمر ناهز 101 عام.

وأفاد الموقع الالكتروني لصحيفة «ذا هوليوود ريبوتر» بأن كاري توفيت أمس الأول في جوستين بكاليفورنيا، بحسب ما ذكرته رينا كين، المسؤولة في متحف «نايلز ايساناي سايلنت» السينمائي.

وشاركت كاري خلال الفترة بين عام 1921 و1924، في 150 فيلما قصيرا، وعدد قليل من الأفلام الشهيرة.