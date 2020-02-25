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موعد جديد لبطولة العالم لتنس الطاولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سول

أجل الاتحاد الدولي لتنس الطاولة أمس إقامة بطولة العالم المقررة بمدينة بوسان الكورية الجنوبية إلى يونيو المقبل بدلا من مارس، وذلك وسط المخاوف من تزايد انتشار فيروس كورونا القاتل المتفشي في الصين، والذي انتشر في دول عدة أخرى.

وذكر الاتحاد الدولي في بيان «نظرا للضبابية والأوضاع المتغيرة بكوريا الجنوبية في ظل انتشار فيروس كورونا، اتخذ هذا القرار، لأن صحة اللاعبين والمسؤولين والجماهير تأتيان على رأس الأولويات».