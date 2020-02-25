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كورونا يؤجل لقاء القادسية الكويتي وظفار العماني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ الكويت

قال رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد اليوسف الصباح أمس، إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وافق على تأجيل مباراة القادسية مع ظفار العماني، والتي كانت مقررة أمس على ملعب جابر الأحمد الدولي، ضمن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.

وأضاف اليوسف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن التأجيل جاء بطلب من الاتحاد الكويتي نظرا للإجراءات الاحترازية وللمصلحة العامة مشيرا إلى أن التأجيل «حتى إشعار آخر».

ووجه وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أمس الأول بوقف كل الأنشطة الرياضية في البلاد لمدة أسبوعين احترازيا نظرا إلى التطورات المتعلقة بالفيروس.