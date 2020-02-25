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تأجيل جميع مباريات الدوري الياباني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طوكيو

قررت رابطة المحترفين اليابانية لكرة القدم أمس تأجيل جميع المباريات التي كانت مقررة حتى منتصف مارس المقبل، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا القاتل المتفشي في الصين، والذي انتشر في دول عدة أخرى.

وذكرت الرابطة في بيان أن مجلس الإدارة قرر إعادة جدولة إجمالي 94 مباراة كان من المفترض أن تقام حتى منتصف مارس.

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وكانت الرابطة قد أعلنت في وقت سابق أمس أنها أجلت 7 مباريات كانت مقررة اليوم ضمن منافسات دور المجموعات بكأس رابطة المحترفين اليابانية.

وانطلقت منافسات كرة القدم في اليابان للدرجتين الأولى والثانية في مواعيدها المحددة في فبراير الجاري، حيث لم تفرض الحكومة بعد أي قيود على هذه المنافسات رغم مخاوف انتشار الفيروس.

وأعلنت اليابان أمس عن إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات851، من بينها 691 حالة على متن السفينة السياحية دايموند برنسيس، التي تخضع للحجر الصحي في يوكوهاما بعد اكتشاف الإصابات على متنها.