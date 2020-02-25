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اليويفا يساعد اليونان على التصدي للشغب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ أثينا وافقت اليونان على تلقي مساعدات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في إطار جهودها للتصدي لمشكلة شغب المشجعين وغيرها من القضايا. وأوضحت قناة «إي آر تي» التليفزيونية اليونانية الرسمية أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس وألكسندر سيفيرين رئيس اليويفا وقعا وثيقة تحدد خطة إصلاح من شأنها أن تعمل على تحسين الشفافية والتمويل للأندية اليونانية. Advertisements ومن أبرز نقاط الاتفاقية مشاركة اليويفا في تعيين الحكام لمباريات دوري السوبر اليوناني، ويتضمن ذلك تعيين حكام دوليين لإدارة المباريات البارزة. وتعاني كرة القدم اليونانية منذ أعوام من مشكلة أحداث العنف، خاصة في مباريات الأندية الكبيرة وهي أولمبياكوس وباوك أثينا وآيك أثينا وباناثينايكوس. وحذر رئيس الوزراء ميتسوتاكيس ملاك الأندية الكبيرة في يناير الماضي، بفرض إجراءات طوارئ وعقوبات، من بينها إيقاف منافسات دوري السوبر، وذلك إن لم تبدأ الأندية في العمل على حل الأزمة القائمة.



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