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إشادة دولية ببروز المملكة في عالمية أبوظبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - القاهرة

أشادت الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما حققه الأولمبياد الخاص السعودي من إنجازات خلال الألعاب العالمية التي أقيمت بأبوظبي، المتمثلة في حصده 40 ميدالية متنوعة (18 ذهبية، 9 فضيات، و13 برونزية).

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وأكد المشاركون في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي للرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي بدأ أمس بالقاهرة، برئاسة الرئيس الإقليمي أيمن عبدالوهاب، أن هذا الإنجاز يعكس الاهتمام المتزايد من قبل المملكة بالأولمبياد الخاص وبذوي الإعاقة الذهنية.

وجرى خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الذي يستمر 3 أيام، استعراض جميع الأحداث التي شهدها عام 2019م وأبرزها الألعاب العالمية بأبوظبي وإنجازات برامج المنطقة من بين 200 دولة شاركت في تلك الألعاب، والتحديات التي تواجهها برامج الأولمبياد الخاص وكيفية التغلب عليها.

وشهدت الاجتماعات مناقشة انطلاق برامج الرئاسة الإقليمية لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطط الاستراتيجية على مختلف الأصعدة، ووضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل 2020 ومسودة الخطة الاستراتيجية الخمسية الجديدة للأولمبياد الخاص.