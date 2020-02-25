شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
تستكمل اليوم الجولة الـ 26 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث يستضيف القادسية الثالث برصيد 47 نقطة العين المتصدر بـ 49 نقطة في مباراة تعد الأقوى في الجولة بحكم تنافس الفريقين على الصدارة.
وعلى ملعبه يستضيف البكيرية السادس بـ 41 نقطة النهضة الخامس برصيد 43 نقطة، ويستضيف نجران العاشر بـ 35 نقطة الشعلة صاحب المركز الـ 11 برصيد 32 نقطة.
كما يشهد ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، مباراة الجيل صاحب المركز الـ 13 برصيد 31 نقطة وضيفه الجبلين السابع بـ 39 نقطة.
وتختتم المواجهات بلقاء الأنصار الـ 18 برصيد 20 نقطة وضيفه جدة صاحب المركز التاسع بـ 37 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر قمة الأولى تجمع العين بالقادسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.