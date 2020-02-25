شكرا لقرائتكم خبر

قمة الأولى تجمع العين بالقادسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تستكمل اليوم الجولة الـ 26 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث يستضيف القادسية الثالث برصيد 47 نقطة العين المتصدر بـ 49 نقطة في مباراة تعد الأقوى في الجولة بحكم تنافس الفريقين على الصدارة.

Advertisements

وعلى ملعبه يستضيف البكيرية السادس بـ 41 نقطة النهضة الخامس برصيد 43 نقطة، ويستضيف نجران العاشر بـ 35 نقطة الشعلة صاحب المركز الـ 11 برصيد 32 نقطة.

كما يشهد ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، مباراة الجيل صاحب المركز الـ 13 برصيد 31 نقطة وضيفه الجبلين السابع بـ 39 نقطة.

وتختتم المواجهات بلقاء الأنصار الـ 18 برصيد 20 نقطة وضيفه جدة صاحب المركز التاسع بـ 37 نقطة.