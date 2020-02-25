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القبض على مواطن ومقيم متهمين بجرائم التزييف والتزوير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على مواطن ومقيم من الجنسية اللبنانية، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بالترويج لبيع العملات والأوراق النقدية المزيفة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على المتهمين، في العقدين الرابع والخامس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بالترويج لبيع العملات والأوراق النقدية المزيفة بداخل شقة سكنية بحي الملك فيصل شرق العاصمة الرياض، وضبط بحوزتهما ما يعادل 800.000 ريال سعودي من فئة 500 ريال مزيفة، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما جميع الإجراءات النظامية.



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