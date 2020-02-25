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35 رباعا يقودون أخضر الأثقال بغرب آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

يفتتح المنتخب السعودي لرفع الأثقال اليوم مشاركته في بطولات غرب آسيا للناشئين والشباب، وبطولة غرب آسيا للكبار والتأهيلية لأولمبياد طوكيو 2020م، بمدينة دبي الإماراتية، والتي تستمر حتى الأول من مارس المقبل.

وتضم بعثة الأخضر 33 رباعا، إضافة للرباعتين العنود الخليفي صاحبة الميداليات الثلاث في بطولة غرب آسيا السابقة، وغادة الطاسان التي تشارك لأول مرة ضمن البطولات الرسمية مع المنتخب السعودي، فيما يشرف على الفريق فنيا المدرب الجزائري عبدالمجيد بولحية، والمساعدون علي الدحيلب وناجي آل صويلح وشوقي القيصوم.

ويشارك الحكم السعودي الدولي علي القحطاني في هذه البطولات وقيادة منافساتها.