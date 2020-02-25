شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض
يفتتح المنتخب السعودي لرفع الأثقال اليوم مشاركته في بطولات غرب آسيا للناشئين والشباب، وبطولة غرب آسيا للكبار والتأهيلية لأولمبياد طوكيو 2020م، بمدينة دبي الإماراتية، والتي تستمر حتى الأول من مارس المقبل.
وتضم بعثة الأخضر 33 رباعا، إضافة للرباعتين العنود الخليفي صاحبة الميداليات الثلاث في بطولة غرب آسيا السابقة، وغادة الطاسان التي تشارك لأول مرة ضمن البطولات الرسمية مع المنتخب السعودي، فيما يشرف على الفريق فنيا المدرب الجزائري عبدالمجيد بولحية، والمساعدون علي الدحيلب وناجي آل صويلح وشوقي القيصوم.
ويشارك الحكم السعودي الدولي علي القحطاني في هذه البطولات وقيادة منافساتها.
كانت هذه تفاصيل خبر 35 رباعا يقودون أخضر الأثقال بغرب آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.