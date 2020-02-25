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تقنيات لمواجهة استخدامات اللغة العربية بملتقى مكة

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تقنيات لمواجهة استخدامات اللغة العربية بملتقى مكة
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

سعيا إلى إطلاق تقنيات ومشاريع تشارك في التحديات التي تواجه استخدامات اللغة العربية، أعلنت أمانة ملتقى مكة الثقافي البدء في استقبال مبادرات الابتكارات التقنية في استخدامات اللغة العربية، بدءا من أمس ولمدة شهر حتى الأول من شعبان، والتي تعزز موضوع الملتقى لهذا العام «كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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