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تقنيات لمواجهة استخدامات اللغة العربية بملتقى مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة سعيا إلى إطلاق تقنيات ومشاريع تشارك في التحديات التي تواجه استخدامات اللغة العربية، أعلنت أمانة ملتقى مكة الثقافي البدء في استقبال مبادرات الابتكارات التقنية في استخدامات اللغة العربية، بدءا من أمس ولمدة شهر حتى الأول من شعبان، والتي تعزز موضوع الملتقى لهذا العام «كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟».



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