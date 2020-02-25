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علاج 4 سعوديات مصابات بكورونا الجديد في البحرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أكدت وزارة الصحة أنها تنسق مع وزارة الصحة البحرينية لعلاج المواطنات السعوديات الأربع المصابات بفيروس كورونا الجديد بعد عودتهن من إيران، حيث سيبقين في البحرين إلى حين شفائهن بإذن الله.

وبينت في تغريدة عبر حسابها على تويتر أنه ستتم متابعة الحالات وفقا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

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وأهابت الوزارة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حالة الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكانت الصحة البحرينية أعلنت عن إصابة 6 أشخاص بفيروس كورونا الجديد أمس، بعد عودتهم من إيران، ومن ضمنهم أربعة مواطنات سعوديات، مؤكدة أن جميع الحالات تخضع للمتابعة المستمرة والعناية الفائقة من الفريق الطبي المختص، وأنه جرى نقل مرافقي المصابين للعزل في إجراء احترازي.

إلى ذلك أهاب المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية» بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة التريث حاليا في السفر إلى إيطاليا واليابان لغير الحاجة حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وذلك نظرا لاستمرار تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في هذين البلدين.

للوقاية من هذا الفيروس يجب عليك: