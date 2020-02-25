شكرا لقرائتكم خبر

15 وفاة و95 إصابة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في البلاد إلى 95 شخصا، توفي منهم 15.

Advertisements

ونقلت وكالة أنباء «إرنا» عن مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة كيانوش جهانبور القول «من بين الحالات التي تم فحصها خلال الساعات الـ24 الماضية تم تشخيص 34 إصابة جديدة، من بينها 16 إصابة في مدينة قم، وتسعة في طهران»، وأضاف أن جميع المصابين من قم أو سبق أن قاموا بزيارتها.

على صعيد متصل أعلن وزير الصناعة والتجارة الإيراني رضا رحماني إصدار تراخيص لاستيراد الكمامات من الخارج.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عنه القول إنه تقرر إدراج الكمامات «ضمن السلع ذات الأولوية للحصول على العملة الأجنبية بهدف تغطية عملية الاستيراد».