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الخوف يؤجل اجتماع مجلس خبراء القيادة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

أعلن مجلس خبراء القيادة الإيراني أمس تأجيل اجتماع المجلس المقرر يومي الثالث والرابع من مارس المقبل «للحد من تفشي فيروس كورونا».

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن الأمانة العامة للمجلس القول، في بيان، إنه «تم تأجيل الاجتماع الثامن لمجلس الخبراء إلى موعد آخر حسب قرار الهيئة الرئاسية للمجلس، في إطار العمل بالتوصيات الوقائية».

يشار إلى أن مجلس خبراء القيادة الإيرانية يعد الهيئة الأساسية في النظام الإيراني، حيث عهد إليه الدستور مهمة تعيين وعزل قائد الثورة، ويتألف المجلس حاليا من 88 عضوا يتم انتخابهم عن طريق اقتراع شعبي مباشر لدورة واحدة مدتها ثماني سنوات، بحيث تمثل كل محافظة بعضو واحد داخل هذا المجلس.