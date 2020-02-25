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القيادة تعزي في وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

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وقال الملك في برقية «علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، رحمه الله. وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة للرئيس عبدالفتاح السيسي في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، رحمه الله، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».