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2000 جندي بريطاني في «الاستجابة الباردة»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - لندن

كشفت وزارة الدفاع البريطانية أمس عن إرسال ألفي جندي وأربع سفن بحرية إلى النرويج للتدريب على فنون القتال في منطقة القطب الشمالي المتجمد والمشاركة لاحقا ضمن قوات متعددة الجنسيات في تمرينات «الاستجابة الباردة».

وأوضح وزير الدفاع البريطاني، بين والاس في بيان، أن الخطوة تهدف إلى تهيئة القوات البريطانية والحلفاء للتعامل مع المشهد العالمي المتغير، والمنافسة الاستراتيجية المتزايدة في منطقة القطب الشمالي التي تعد واحدة من مناطق التهديدات المستقبلية.

ومن المقرر أن تبدأ الاستعدادات لـ»تمرينات الاستجابة الباردة 2020» غدا، حيث سيحاكي الآلاف من القوات متعددة الجنسيات سيناريو قتال شديد الكثافة، يبدأ في 12 مارس ويستمر حتى 18 مارس.