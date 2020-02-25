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«مشاريع الترفيه» تطور مجمعات جديدة بمناطق المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلنت شركة «مشاريع الترفيه السعودية SEVEN»، الذراع الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الترفيه والمعنية بالتطوير والتشغيل والاستثمار في الوجهات والمجمعات الترفيهية في المملكة، عن تطوير مجمعات ترفيهية جديدة في مواقع حيوية على امتداد المملكة.

ويأتي الإعلان عن المجمعات الترفيهية الجديدة لمواكبة النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي، علاوة على دوره في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ويجري تطوير المجمعات في مواقع استراتيجية لتوفر لأعداد كبيرة من السكان خيارات ترفيهية مبتكرة تناسب جميع أفراد العائلة. وسيضم كل مجمع العديد من المرافق مثل دور السينما ومراكز الألعاب والمطاعم والمقاهي، والكثير غيرها.

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وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالله الداوود أن «مشاريع الترفيه» تعمل على بناء منظومة متكاملة لقطاع الترفيه في المملكة، لافتا إلى أن الشركة تتبع هيكلية تطويرية دقيقة تتضمن 20 وجهة ترفيهية و50 مجمعا لدور العرض السينمائي، إضافة إلى منتزهين ترفيهيين ضخمين على امتداد المملكة.

وأضاف الداوود «ملتزمون بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 عبر تسريع تطوير الوجهات الترفيهية عالمية المستوى في المملكة، دعما لخطط تنويع الموارد الاقتصادية الوطنية وتوفير الفرص الوظيفية المثمرة بالتزامن مع المساهمة في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة. وستساهم هذه المجمعات الجديدة في ترسيخ موقع المملكة كوجهة أولى للسياحة والثقافة والترفيه في المنطقة».

وقال الداوود: «نؤمن في SEVEN بأهمية توفير فرص تدعم القطاع الخاص لمواكبة تطور مشهد الترفيه في المملكة. ونحن حريصون على اختيار أكثر شركاء الأعمال إبداعا وابتكارا للانضمام إلينا في هذه الخطوة السباقة نحو بناء مستقبل أفضل للجميع».