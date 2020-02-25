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الإمارات تعلق رحلاتها مع إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - أبوظبي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات تعليق جميع الرحلات المتجهة والقادمة من إيران، بما فيها طائرات الركاب والشحن ابتداء من أمس ولمدة أسبوع قابلة للتجديد.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن تعليق الرحلات يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جهتها أعلنت سلطات الطيران المدني في البحرين تعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة بسبب فيروس كورونا.