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7 قتلى في اشتباكات بالهند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - نيودلهي

لقى 7 أشخاص، بينهم رجل شرطة، حتفهم في اشتباكات بين متظاهرين بسبب قانون الجنسية الجديدة في مدينة دلهي بشمال شرق الهند، بحسب ما ذكرته مصادر بالشرطة أمس.

وشهدت الاشتباكات إضرام النيران في السيارات والمحال وتدمير الممتلكات، وإصابة أكثر من 24 شخصا، حيث تبادل المتظاهرون المؤيدون والمعارضون للقانون الرشق بالحجارة.