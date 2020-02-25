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الموافقة على دمج مستشفيات العيون تحت مظلة تخصصي الملك خالد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس على مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون المكون من 14 مادة، ويهدف إلى تحويل المستشفى إلى مؤسسة أو هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة وبميزانية مستقلة، ودمج مستشفيات العيون في مختلف المناطق تحت مظلة المؤسسة، لرفع كفاءة خدماتها وتقليل التباين في جودتها، والتوسع في الخدمات الصحية المتخصصة في طب العيون، لتلبية الاحتياجات المتزايدة في المناطق، والإسهام في إرساء قواعد ومقاييس عالية المستوى.

وطالب المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتكثيف جهودها في مجال التحصين المبكر للمجتمع، وتكثيف البرامج الوقائية والتحذير من الإرهاب والفكر الضال.

كما طالب مجلس الشورى بدعم كفاءة وفعالية البرامج المقدمة للفئات المستهدفة لتمكين المستفيدين من الضمان الاجتماعي الانتقال من الرعوية للتنموية في مختلف المناطق. كما دعا إلى دراسة دمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع بنك التنمية الاجتماعية لتحقيق كفاءة أعلى في الأداء وترشيد تقاطع بعض البرامج المقدمة من المؤسستين.