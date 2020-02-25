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تأهيل 2500 معلم ومعلمة ضمن برنامج مسعف بمدارس مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

استمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بمكة المكرمة أمس، خلال استقباله مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل مطير، إلى شرح عن مخرجات مبادرة مكة مدينة القلب الآمن والتي أسهمت في تدريب 22 ألف متدرب ومتدربة وتوعية 42 ألف شخص في الإنعاش القلبي وتأهيل 2500 معلم ومعلمة ضمن برنامج مسعف في كل مدرسة.

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وأوضح الدكتور وائل مطير أن المبادرة هدفت لتأهيل عدد من أهالي مكة وزوار الحرم المكي ومنسوبي القطاعات غير الصحية ذات العلاقة لإجراء الإسعافات الأولية لمصابي النوبات القلبية وربطهم بالمراكز الطبية مباشرة، واستخدمت فيها تقنية جديدة أسهمت بها شركة وادي مكة للتقنية تتضمن حزمة من الخصائص، أبرزها توفير حلول كاملة لتتبع المعدات الطبية المحمولة في حالات الطوارئ بشكل لحظي، وتحديد أجهزة تنظيم ضربات القلب والفريق الطبي المسؤول عن الاستجابة لحالات الطوارئ في الحرم المكي الشريف، بما في ذلك توفير جميع منتجات الأجهزة (حساسات الكترونية، ماسحات لالتقاط إشارات البلوتوث)، علاوة على توفير جميع البرامج الأساسية الخاصة بالتتبع، بالإضافة إلى البرمجيات ذات الصلة، وكذلك توفير جميع عمليات التركيب، إضافة إلى استخدام طائرات بدون طيار مصممة خصيصا لإرسال أجهزة تنظيم ضربات القلب في أسرع وقت ممكن إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها بسبب الازدحام.

وكما تتميز هذه التقنية بالقدرة على تصميم وتطوير حلول تقنية صحية متنقلة مبتكرة (عن طريق الهاتف المحمول) لتمكين المرضى من الإبلاغ عن حالات الطوارئ، وتمكين المسعفين من تلقي المواقع الجغرافية للمرضى لسهولة الوصول إليهم.

من جهة ثانية استقبل الأمير بدر بن سلطان ‏في قصر الضيافة بمكة المكرمة أمس العلماء والمشايخ وأهالي مكة المكرمة.