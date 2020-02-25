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الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض أمس على الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

مباحثات دولية

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها إلى ملك مملكة اسواتيني الملك مسواتي الثالث، ونتائج مباحثاته مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، وما جرى خلالها من استعراض لمجمل الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها، والجهود المبذولة تجاهها.

حقل الجافورة

ونوه مجلس الوزراء بما يوليه خادم الحرمين الشريفين من حرص على استمرار جهود التنمية والتنويع الاقتصادي والاستفادة من الميزات النسبية في المملكة وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمي، مشيرا في هذا السياق إلى ما اطلعت عليه اللجنة العليا للمواد الهيدروكربونية خلال اجتماعها برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، من خطط تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية، الذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة بطول 170 كلم، وعرض 100 كلم، وما ستؤدي مراحل تطويره من تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجيا، ليصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 تريليون قدم مكعبة عام 2036، تمثل نحو 25 % من الإنتاج الحالي، وسيكون قادرا على إنتاج نحو 130 ألف برميل يوميا من الإيثان تمثل نحو 40 % من الإنتاج الحالي، وحوالي 500 ألف برميل يوميا من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيماوية، تمثل نحو 34 % من الإنتاج الحالي.

استراتيجية الطاقة

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة أن المجلس قدر توجيه ولي العهد بأن تكون أولوية تخصيص إنتاج حقل الجافورة من الغاز وسوائله للقطاعات المحلية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين وغيرها، لمواكبة معدلات النمو الطموحة وفق رؤية 2030، مشيدا بما توليه وزارة الطاقة والشركة الوطنية «أرامكو السعودية» من جهود كبيرة في الاستراتيجية الجديدة للطاقة، ودور رائد في أعمال التنقيب والإنتاج، وتعزيز موارد الشركة، بما يدعم التنوع الاقتصادي في المملكة، وبما سيحققه تطوير الحقل من نتائج إيجابية على الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتحقيق المزيج الأفضل لاستهلاك أنواع الطاقة محليا، ودعم سجل المملكة في حماية البيئة واستدامتها، بالإضافة إلى جعل المملكة أحد أهم منتجي الغاز في العالم، ليضاف إلى مركزها بصفتها أهم منتِج للبترول.

إصلاحات هيكلية

واطلع مجلس الوزراء على ما تضمنه البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين من تأكيد الالتزام باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز إمكانات النمو، وتجديد التأكيد على ما توصل إليه قادة دول مجموعة العشرين في قمة أوساكا بشأن التجارة والاستثمار وأهميتهما، كونهما محركين في الإنتاجية والابتكار.

مخاطر الميليشيات

وأشار المجلس إلى أن ما أعربت عنه المملكة أمام مؤتمر نزع السلاح رفيع المستوى في جنيف، من القلق حيال المخاطر التي أصبحت تهدد أمن الدول العربية في منطقة الخليج مع تصاعد الخطر القادم من الميليشيات المسلحة الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، التي لا تزال تمارس أعمالها الإرهابية من خلال استهداف المناطق المدنية في المملكة، وفي ظل صمت دولي تجاه تلك الممارسات العدائية والداعمة لمثل هذه العمليات، مؤكدة دعم الجهود الرامية إلى نزع السلاح وتحقيق الاستقرار في المنطقة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأن إعلان النظام الإيراني تخفيض التزاماته في الاتفاق النووي الموقع عام 2015، واستهداف مجالات وأنشطة محددة في البرنامج النووي التي تقلص من مدة امتلاك إيران للأسلحة النووية، هو دليل على أن برنامجها لم يكن سلميا أبدا.

التصدي للإرهاب

كما تطرق مجلس الوزراء إلى المشروع المشترك الذي أطلقته الأمم المتحدة، بهدف التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة آسيا الوسطى، بتمويل من المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، الذي سيتم تنفيذه عام 2020 ـ 2021، مشددا على دعوة المملكة إلى اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات من مختلف الجهات الفاعلة، من أجل وضع آليات وقائية واستجابة ناجحة، وإمكانية تطبيق هذا المشروع في أجزاء أخرى من العالم.

حقوق الإنسان

وتناول المجلس ما أبرزته المملكة خلال افتتاح الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، من جهودها في مجالات حقوق الإنسان وما شهدته من تطورات إيجابية وخطوات إصلاحية رائدة، وما عبرت عنه من مواقف إزاء حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، وإدانة الانتهاكات ضد أقلية الروهينجا، وتأكيد دعم حكومة اليمن الشرعية ومساندة شعبه في مواجهة الميليشيات الحوثية، وتصدر المملكة للدول المانحة في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية، بما يضمن إرساء الأمن والاستقرار والرفاه للإنسان أينما كان.

قضايا وتقارير

عقب ذلك استعرض مجلس الوزراء جملة من القضايا والأحداث وتطوراتها في منطقة الشرق الأوسط، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارات العدل، والصحة (هيئة الهلال الأحمر السعودي)، والإسكان، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

القرارات

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أولا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا للتعاون في مجال اقتصاد الهيدروجين.

ثانيا: تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال تبادل تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومتي المملكة وفيتنام، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثا: تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومتي المملكة وطاجيكستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا: تفويض أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع مع الجانب الموريتاني على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة وإدارة الوثائق الوطنية بوزارة الأمانة العامة للحكومة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامسا: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية.

سادسا: تعديل المادة (الأولى) والفقرة (1) من المادة الثالثة من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (104) وتاريخ 6/4/1431هـ، ليكون ارتباط المركز بوزارة الثقافة بدلا من وزارة التعليم، ويكون وزير الثقافة المشرف العام على المركز.

سابعا: الموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

ثامنا: الموافقة على تجديد عضوية يوسف البنيان، ممثلا للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

تاسعا: تجديد عضوية أسامة فقيه، والدكتور يحيى بن جنيد، والدكتور عبدالرحمن المزيني، والدكتور حسن السريحي، ويوسف الميمني، من أهل الاختصاص في مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.

ترقيات وتعيينات

سعود العريفي - مستشار إداري بإمارة منطقة الرياض - المرتبة 15

راكان الايداء - أمير الفوج الثامن والثلاثين بوزارة الحرس الوطني - المرتبة 15

نقاء العتيبي - خبير نظامي بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء - المرتبة 15

حمود الكعيد - مدير عام إدارة بوزارة الدفاع - المرتبة 14

سعد السديري - وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية بإمارة منطقة تبوك - المرتبة 14

عبدالله الشمري - مهندس مستشار تخطيط بأمانة منطقة حائل - المرتبة 14

حمد الحبردي - مدير عام مكتب الوزير بوزارة الإسكان - المرتبة 14

عبدالحميد المالكي - الوكيل المساعد لشؤون الخدمات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي - المرتبة 14

عبدالله سمسم - خبير نظامي «ب» بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء