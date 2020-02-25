الأمير سلطان بن سلمان يدشن "المنصة الإلكترونية للتدريب" بدعم من شركة "بوينج السعودية"

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_الرياض

استقبل الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وفد شركة بوينج برئاسة المهندس أحمد بن عبدالقادر جزار رئيس شركة بوينج في المملكة العربية السعودية وذلك بمقر المركز بحي السفارات بالرياض. وتأتي هذه الزيارة لتدشين مشروع " المنصة الإلكترونية للتدريب " الذي أنشأه المركز بدعم من شركة بوينج وفقاً للشراكة الإستراتيجية المبرمة بين المركز. وأكد سموه ان هذا الدعم لصالح مشروع المنصة الإلكترونية للتدريب والتي تهدف إلى تقديم التدريب النوعي في رفع المستوى المعرفي والمهاري في مجالات الإعاقة لكافة فئات المجتمع في حول العالم. كما نوه بمكانة شركة بوينج كشركة رائدة بمبادراتها ودعمها الملموس في مختلف المجالات ومساهماتها في المسؤولية الإجتماعية، معبرا عن تقديره الكبير لهذا الدعم للمركز، والذي قال إنه سيكون له تأثير كبير في أعمال ونتاجات المنصة الإلكترونية للتدريب والتي تصب في مصلحة الناس ومصلحة قضايا الإعاقة بشكل عام. ولفت سمو الأمير سلطان إلى أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تأسس منذ سنوات طويلة بدعم مادي ومعنوي من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ مؤسس المركز ولا يزال يتابع أعماله، كما أنه ـ حفظه الله ـ يرعى المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل وكذلك جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة. وأكد أنه في ظل الشراكة الاستراتيجية بين المركز وشركة بوينج في برنامج منتظم للتدريب على المنصة الإلكترونية، فإنه سيكون من الأمور الفاعلة للمركز، مشيرا إلى أن شركة بوينج ليست شريكا ماديا فقط، وإنما شريك معنوي، وأيضاً أهم شريك علمي، "ونحن نعلم أن شركة بوينج لديها خبرات في مجالات ضخمة جداً في صناعات عسكرية وصناعات مختلفة وحتى في الأبحاث العلمية". كما قدم الأمير سلطان بن سلمان إلى سعادة المهندس أحمد بن عبد القادر جزار هدية تذكارية تقديراً بإسمه ومنسوبي المركز لدعم شركة بوينج لبرنامج صعوبات التعلم على مدى السنوات الماضية، والذي يعد من أهم برامج مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ويركز على استحداث أدوات تشخيصية تتناسب مع طبيعة الفرد في المملكة العربية السعودية. من جانبه ثمن المهندس أحمد بن عبد القادر جزار هذا التكريم معبراً عن سعادته البالغة ومنسوبي بوينج بثمار نجاح الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين والممتدة لأكثر من 8 سنوات، وأكد جزار حرص بوينج في دعم كافة البرامج التي تهدف إلى خدمة المجتمع السعودي حيث تعد من أولويات واستراتيجيات الشركة التي تعمل بها على مدار العام. وإختتم جزار: "إن ما نشهده اليوم من إنجازات علمية وعملية تهدف إلى التصدي لقضية الإعاقة بمنهجية متكاملة، تأتي بإهتمام ودعم كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، المؤسس للمركز وبإشراف وجهود حثيثة يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز في سبيل خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة." يذكر أن هذا البرنامج يتكون من خمسة اختبارات مختلفة لتقييم مهارات القراءة التي تساعد على علاج الصعوبات التي قد يواجهها أي فرد من أفراد المجتمع، وبالإضافة إلى برنامج التدريب الذي تم تخصيصه لمعلمي ومعلمات صعوبات التعلم في مدارس المملكة.