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تثقيف رجال أمن جامعة الإمام بكيفية التعامل مع حالات النزيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

استفاد 35 رجل أمن من منسوبي جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام من الحملة التوعوية «بكيفية التعامل مع حالات النزيف» التي نظمها قسم الجراحة العامة بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، بالتعاون مع إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بالمستشفى أمس في المجمع السكني الأول.

وأفاد المشرف العام على الحملة، الدكتور مازن العصيل، بأن الحملة هي إحدى مبادرات قسم الجراحة العامة بالمستشفى الجامعي وقدمت لرجال الأمن في الجامعة، وشملت جوانب نظرية وعلمية تطبيقية شارك في تقديمها مجموعة من طلبة كلية الطب بالجامعة.

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وبين أن الحملة تسهم في توعية المجتمع بكيفية التعامل الصحيح والسريع مع حالات النزيف المختلفة.

من جهة ثانية وقعت الجامعة وكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران أمس ثلاثة عقود لتقديم خدمات أكاديمية واستشارية لصالح الكلية لأقسام التمريض والرعاية التنفسية والمختبرات الإكلينيكية بكلية العلوم الطبية التطبيقية.

وحضر توقيع الاتفاقية مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، وعميد كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية الدكتور عيدان الزهراني، وعميد معهد الدراسات الاستشارية بالجامعة الدكتور عبدالكريم الهويش.

وأوضح الدكتور الهويش أن عقد التعاون بين الجانبين يهدف إلى مساعدة كلية الأمير سلطان لاعتماد برامج أكاديمية ضمن الخطة الاستراتيجية للكلية، للاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي حسب تصنيف الهيئة الوطنية للتقويم، وللاعتماد البرامجي بالمملكة، تحت مظلة معهد الدراسات الاستشارية والخدمات، مشيرا إلى أهمية هذه الاتفاقية بسبب قوة الإمكانات البشرية والتقنية، وما تتمتع به الجامعة بوجود كادر أكاديمي متقن للمهنة، كما تعطي دافعا للكثير من الجهات بطلب الخبرات والاستفادة منها.